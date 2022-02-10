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Bakan Bozdağ: 'Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız'

Bakan Bozdağ: 'Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız'
Bakan Bozdağ: 'Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Bakan Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız.”

Engin Yağcı



 

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