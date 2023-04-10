Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, “Togg aracımız hem aziz milletimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” diye konuştu.

“Togg aracımız ülkemize hayırlı uğurlu olsun”

Adalet Bakanı Bozdağ, yerli ve milli otomobili teslim almasının ardından, “Hem yerli milli olması, hem de elektrikli olması, çevre dostu olması, hem akıllı olması, hem en ileri teknoloji ile donatılmış olması, hem Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmış olması bizi fevkalade gururlandırdı, onurlandırdı” ifadelerine yer verdi.

“Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk”

Otomobilde katkısı olan herkese teşekkürlerini sunan Bakan Bozdağ, “Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk. Onun için de ben Sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için buradan şahsım ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin inşallah” dedi.

“Hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç”

Togg'u tüm vatandaşlara öneren Bozdağ, “Her insana bir şeyi hayal etmek, sonra projelendirmek, sonra onun temellerini atmak, sonra onu hayata geçirmek nasip olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bu yerli ve milli otomobili hayal etmesi, projelendirilmesi, destek vermesi ve şu anda da onun ete kemiğe bürünüp hizmete dönüşmesi, yollara çıkması çok büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanımız için de, ülkemiz için de. Ben herkese tavsiye ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da yerli ve milli otomobil ile seyahat etme imkanı bulurlar, gerçi ben de müracaat ettim ama bana da kurada maalesef çıkmadı, yedek de çıkmadı, asıl da çıkmadı. Ama inşallah vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobilimize sahip olurlarsa hem güvenli, hem konforlu, hem de ekonomik bir araç, her açıdan muhteşem” diye konuştu.

Bakan Bozdağ şöyle devam etti:

“Muhteşem, yani ses hiç duymuyorum mesela. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabi elektronik düzeni buradaki akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem yani. Tabi bir de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim içinde büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı.”

Ahmet Furkan Gülap



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