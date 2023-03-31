Bakan Bozdağ: 'Türkiye'nin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."

Ahmet Furkan Gülap



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.