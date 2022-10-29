Bakan Bozdağ'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını dile getirdi.

Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara” dedi.

Oğuzhan Halil Özbek

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