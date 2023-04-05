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Bakan Bozdağ'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Bakan Bozdağ'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!
Bakan Bozdağ'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisine tepki göstererek, “İsrail Hükümeti, haksız saldırılarına derhal son vermelidir” dedi.

Bekir Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Bozdağ paylaşımında, “Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını tel'in ediyorum. İsrail Hükümeti, haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez” ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Aytekin

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