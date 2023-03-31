İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Bozdağ'dan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya kınama

Bakan Bozdağ'dan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya kınama
Bakan Bozdağ'dan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıya kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

Ahmet Furkan Gülap

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.