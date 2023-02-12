Bakan Bozdağ'dan yağmalama olayı ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı

- Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır

- Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

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