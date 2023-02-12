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Bakan Bozdağ'dan yağmalama olayı ile ilgili açıklama!

Bakan Bozdağ'dan yağmalama olayı ile ilgili açıklama!
Bakan Bozdağ'dan yağmalama olayı ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem bölgesinde tespit edilen 75 yağmalama olayı ile ilgili 57 kişinin tutuklandığını açıkladı .

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı

- Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır

- Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

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