Bakan Çataklı: 'Aklımızı ve devlet tecrübemizi bir kenara koyup PKK ve onun yandaşlarının yalanlarına inanamayız'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, kasım ayı içerisinde yurtta meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili konuşan Çataklı, “Birtakım çevrelerden sistemli bir şekilde PKK'yı aklama ve hedef saptırma çalışmaları gördük. Bizi PKK yöneticilerinin ‘Biz yapmadık' açıklamalarına inandırmaya çalıştılar, bize Kandil'in açıklamalarını referans gösterdiler. Bombayı koyan kadının PKK/YPG'li olamayacağı şeklinde, fildişi kulelerden, televizyon stüdyolarından, sosyal medyadan tuhaf yorumlar okuduk ve duyduk. Kimse kusura bakmasın, aklımızı ve devlet tecrübemizi bir kenara koyup PKK ve onun yandaşlarının yalanlarına inanamayız” değerlendirmesinde bulundu.

“Terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Kasım ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarının verilerini açıklayan Çataklı, “İç güvenlik operasyonları kapsamında kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam bin 205 operasyon yapılmıştır. Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir” şeklinde konuştu.

“Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir”

Operasyonlar çerçevesinde etkisiz hale getirilenlerin hangi örgütün mensupları olduğunu da açıklayan Çataklı, “Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2'si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103; 3 ölü, 91 sağ, 9 teslim terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Kasım ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 110 şüpheli gözaltına alınmış, 376 kişi tutuklanmıştır. Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir. Kasım ayında terör suçları çerçevesinde, 17 bin 706 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 553 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 120 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik kasım ayında 70 kişi tutuklanmıştır”

Uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılık suçlarına yönelik verileri de paylaşan Çataklı, “Kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişi gözaltına alınmış, bin 970 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 10 bin 14 kilo esrar, 2 bin 697 kilo skunk, 219 kilo eroin, 49 kilo kokain, 7 kilo afyon, 31 kilo sentetik kannabinoid, 4 bin 394 kilo metamfetamin, 189 bin 50 adet ecstasy, 228 bin 439 adet captagon, 965 bin 380 adet sentetik ecza, 352 bin 327 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik kasım ayında gerçekleştirilen 2 bin 464 operasyonda ise 3 bin 619 kişi gözaltına alınmış, 70 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır” diye konuştu.

“22 bin 631 düzensiz göçmen yakalanmıştır”

Düzensiz göçle mücadelede yıl genelinde 260 bini aşkın kişinin yakalandığını aktaran Çataklı, “Kasım ayında, 3 bin 666'sı denizlerde olmak üzere toplam 22 bin 631 düzensiz göçmen, 953 organizatör yakalanmış, sınırda engelleme sayısı kasım ayında 15 bin 872, 2022 yılı toplamında ise 260 bin 139'dur. Kasım'da 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olup, 2022 yılı toplamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816'ya ulaşmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Düzce depreminde bölgeye 184 milyon 250 bin lira ödenek gönderilmiştir”

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili konuşan Çataklı, "Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve bin 97 araç görevlendirilmiş olup, şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899'dur. Bölgeye 184 milyon 250 bin lira ödenek gönderilmiştir" dedi.

“Seçim kütüklerinde yer alabilecek Suriyeli sayısı 125 bin 563”

Çataklı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen, “Seçme kütüklerinde 466 bin Suriyeli olduğu iddia ediliyor” sorusuna Çataklı, “Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 221 bin 671 kişi. Bunlardan 18 yaş ve üzeri kişi sayısı 125 bin 563, seçimlerde zaten kütüklerde yer alabilecek kişi sayısı bu çerçevede 125 bin 563 kişidir. Bazılarının yalan söylemek, manipülasyon yapmak kutsalı haline geldi. Devletin resmi kayıtları burada” cevabını verdi.

“Bu hafta sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak”

Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında sorulan soruyu ise Çataklı, "Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılan bilgilendirmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi ile ilgili tevdi raporlarının soruşturmaları tamamlandı ve tevdi raporlarının ilgili bilgi belgelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği ifade edilmişti. Geçen hafta itibarıyla buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Yani Seyhan Belediyesi ile ilgili de soruşturmalar tamamlandı. Bütün bilgi belgelerle birlikte tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu hafta sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak ve tevdi raporu ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek" diye yanıtladı.

Ali Nargüner - Hakan Karaduman

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