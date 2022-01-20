Bakan Çavuşoğlu: “18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'da açacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği resmi açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika'da 17 büyükelçiliği olduğunu, 18'inci büyükelçiliğin ise El Salvador'da açılacağını açıkladı.

Konuşmasında büyükelçiliğin kurulduğu 2020 yılından bu yana ikili ticaret hacminin 3 katına çıktığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) El Salvador ve bölgede faaliyetleri artarak devam ediyor. Bu potansiyeli gören Türk Hava Yolları da kargo uçuşlarını artırdı. Dolayısıyla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmalar ilişkilerimizin bugünkü altyapısını güçlendirirken değişik alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın birçok noktasında diplomatik misyon ve kurumları olduğunu anımsatarak, "Latin Amerika'ya stratejik bir anlayışla yaklaşıyoruz ve açılım politikamız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor" diyerek Türkiye'nin Latin Amerika'yla ticaretinin son 20 yılda 15 kat arttığını kaydetti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"2002'de Türkiye'nin tüm Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 6'ydı, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 6'ydı. Şimdi El Salvador büyükelçiliğiyle Türkiye'de 16 büyükelçilik var. Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı 17'ye çıktı, 18'inci büyükelçiliğimizi yakın zamanda El Salvador'un başkenti San Salvador'da açacağız.”

El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılış töreni için kurdele kesilirken açılışa Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Alexandra Hill katıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman - Oğuzhan Halil Özbek