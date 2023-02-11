Bakan Çavuşoğlu: '99 ülkeden yardım teklifi var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile deprem bölgesinden açıklama gerçekleştirdi. Bölgede en acil ihtiyacın çadır ve konteyner olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu anlamda sürekli insani yardımlar geldiğini aktardı. Uçaklarla Azerbaycan'ın çadırları deprem bölgesine gönderdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan ile her zaman omuz omuza olduğunu kaydetti.

Azerbaycan zaferinde Azerbaycanlılar kadar Türk milletinin de gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugünkü acımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizin de hissettiğini biliyoruz. Bu acılı günümüzde de bizlerle beraber oldukları için Ceyhun kardeşime ve onun nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Şu ana kadar ülkemize ulaşan çadır sayısı 2 bin 769"

99 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 68 ülkeden ekiplerin sahada olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, 8 bin 326 yabancı personelin sahada olduğunu belirterek, "Yabancı demek istemiyoruz. Dost ülkelerden gelenler var. Ekip gönderecek ülke sayısı 13 ilave ile bin 563 kişi daha önümüzdeki saatlerde gece Türkiye'ye intikal etmiş olacak. Sahra Hastaneleri toplam 20 ülkeden ve daha fazla ülkeden teklif geldi. 23 hastane kurabileceklerini söylediler. Şu anda aktif hastanesi olan ülke sayısı 8. Toplamda 10 sahra hastanesi var. Ekipman beklenen ülke sayısı 10. İspanya ve İran'dan bu anlamda ekipler geldi. Diğer taraftan özellikle çadır ve konteynere ihtiyaç duyduğumuzu söyledik. 39 bin çadır taahhüdünde olan ülkeler var. Sevkiyat halindeki çadır sayısı 11 bin 799. Şu ana kadar ülkemize ulaşan çadır sayısı 2 bin 769. Dün akşam itibariyle planlanan 9 binden fazla çadır. Bugünkü çalışmalarla bu sayıyı artıracağız. Önceliğimiz çadır. Konteynerleri tüm üreticiler deprem bölgesi için üretiyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ürdün'de 10 binden fazla çadır olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu başkanlığındaki heyetin bilgilendirme yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, "Orada yaptığımız toplantıda bu çalışmaları İçişleri Bakanımızla birlikte yaptık. Bu 10 bin çadıra ilaveten 5 bin 500 çadır Romanya'da var. Ürdün'den uçakla getireceğiz. Moldova'da kışlık kitler var, temin ediyoruz. Kardeş Pakistan'dan ihtiyaç geliyor. Bu çadırların üretildiği Çin ile irtibata geçtik. Acil olan ihtiyaçları için çaba sarf ederken uluslararası toplumun destekleri oluyor" diye konuştu.

Hülya Keklik

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