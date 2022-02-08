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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna gerginliği ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken, Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti ve bu terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan'la devam eden normalleşme süreci de ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mevlüt İşli

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