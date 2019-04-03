Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun 70'inci yıl dönümü münasebetiyle ABD'nin başkenti Washinton'a geldi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun 70'inci yıl dönümü münasebetiyle ABD'nin başkenti Washinton'a geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü. Bakanlar görüşmede, ikili ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlarımız başta olmak üzere Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendirdi.