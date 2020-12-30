Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ile S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulmadı, teknik görüşmeler var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin herkesle olduğu gibi İsrail ile de ilişkilerinin normal seyretmesinin herkesin arzusu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Fakat bugün ilişkiler neden bu halde? İsrail'in saldırgan politikaları yüzünden, bir taraftan masum insanları öldürüyor, diğer taraftan Filistinlilere ait toprakları işgal ediyor, ilhak ediyor ve oralarda sürekli inşa ettikleri yapıları da meşru hale getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformlarda Kudüs ve Filistin davalarına duyarlı olduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in olumsuz adımlarını sürdürmesi durumunda sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bugün, ‘oturun hadi konuşalım' derim. Yarın İsrail yine bu politikalarını sürdürür, ertesi gün yine aynı şey olur. Normalleşme olursa da o zaman karşılığında İsrail'e büyükelçi atama kararı alırız. Zaten şu anda büyükelçilikte faaliyetlerimiz büyükelçi seviyesinde değil, maslahatgüzar seviyesinde sürüyor” dedi.

"ABD ile S-400 CAATSA yaptırımları konusunda ortak çalışma grubu kurulmadı"

Daha önce NATO bünyesinde ABD, Türkiye ve NATO'dan uzmanların olduğu bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunduklarını ve S-400 ile ilgili iddiaları bu uzmanların değerlendirmesini istediklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “ABD'nin farklı görüşü var, bizim farklı görüşümüz var. ‘Uzmanlar bunu değerlendirsin' dedik. ABD o zaman yanaşmamıştı” diye konuştu.

ABD ile S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulmadığını, teknik görüşmelerin olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD makamları arasında yaptırımlar konusunda teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.

"Trablus yönetimiyle hiçbir problemimiz yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Trablus'a ziyaretinde Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac ile görüşmemesiyle ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, Bakan Akar'ın Sarrac ile neden görüşüp görüşmediğini bilmediğini, Türkiye'nin Trablus yönetimiyle hiçbir probleminin olmadığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu ancak Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde de diyaloğun sürdüğünü belirtti.

Mevlüt Hasgül