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Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmeleri olumlu geçti'

Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmeleri olumlu geçti'
Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmeleri olumlu geçti'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, gerçekleştirilen görüşmede F-16 konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank davasını da gündeme getirdiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya atıfta bulunarak, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'nin güvenlik endişelerinin sözle değil somut adımlarla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

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