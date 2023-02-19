İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Dayanışma ziyareti için Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, “Türkiye'deki depremlerin neden olduğu yıkımı ilk elden görmekten derin bir üzüntü duydum. ABD, kurtarma, yardım ve toparlanma çabalarına katkı için elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir” dedi.

Musa Erdoğan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.