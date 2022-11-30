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Bakan Çavuşoğlu, AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Bakan Çavuşoğlu, AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun AGİT dönem başkanı Polonya'nın ev sahipliğinde 1-2 Aralık tarihlerinde Lodz'da düzenlenecek AGİT 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacağı kaydedildi. Toplantıda başta Ukrayna'daki durum olmak üzere AGİT gündemindeki konulara ve AGİT bölgesinin karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Çavuşoğlu'nun toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği bildirildi.

Yunus Emre Aytekin
 

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