Bakan Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Polonya'nın Lodz kentindeki temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

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