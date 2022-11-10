Bakan Çavuşoğlu: 'Ahıskalı Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çimkent'te vatandaşlarımız, iş insanlarımız, yıllar önce yurtlarından edilmiş ve Kazakistan'a yerleşmiş Ahıskalı kardeşlerimizle bir araya geldik, hasret giderdik. Ahıska Türklerinin her daim yanlarında olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Türk dünyası birlikte güçlü" ifadelerini kullandı.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov da İHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye her zaman yanımızda oldu, bize güç verdi. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yerleşen Ahıska Türklerinin anavatana getirilmesi sürecinde her zaman yanımızda olan sayın Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bugün Çimkent'te Ahıska Türkü olan ve bizim temsilcimiz olan Türkiye Çimkent ve Türkistan Bölgesi Fahri Konsolosu Latifşah Asanov'la birlikte bakanımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

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