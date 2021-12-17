Bakan Çavuşoğlu: 'Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Bakanlar oturumunda konuştu. Salgına rağmen zirveye yoğun katılım gerçekleşmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen dolayı Bakan Çavuşoğlu, “2008'deki ilk zirvemize 6 devlet ve hükümet başkanı, 2014'deki ikinci zirvemize 7 devlet başkanı katılmışken, bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da zirve vesilesiyle İstanbul'da misafir ediyoruz. Yüksek katılım aslında Afrika ile bağlarımızın geldiği noktanın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek"

Bu yılki zirvenin temasının “Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık” olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Kalkınma ve refah yolunu Afrikalı dostlarımızla birlikte yürümek, işbirliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika ile ilişkilere bakışımız stratejiktik, uzun vadelidir. Cumhurbaşkanımız 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden biridir. Kültür, Sağlık, Milli Eğitim, Savunma başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, TİKA, Diyanet, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada kalkınma çabalarına güçlü destek veriyor. THY, Türkiye Afrika arasında bir dostluk köprüsü olmakla kalmıyor Afrika'yı dünyaya bağlıyor. Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor” diye konuştu.

Zirve kapsamında sağlık, tarım ve eğitim alanlarında ilgili bakanlıkların toplantılar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, zirvede önümüzdeki 5 yıla ilişkin eylem planı kabul edileceğini kaydetti.

“Kalkınma yolunu hamasetle değil icraatla yürüyeceğiz” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bunu yaparken Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlar ile Afrika kıtası ilişkilerinin gelişmesine için çaba sarf edeceğiz. Bu ay içinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak Togo ve Burkina Faso'ya aşı bağışımız bu çabalarımızın sonucu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak farklı Afrika ülkelerine 2.5 milyon doz ilave aşı ulaştıracağız”.

Afrika'da barış ve istikrarın tesisi için çabaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Terörle mücadelede Afrika'ya desteğimiz arttırarak sürdüreceğiz. Bu vesile ile FETÖ ile mücadele yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kalıcı barışın tesisi ancak siyasi istikrar ile olur. Bu nedenle seçilmiş iktidarların şiddet yoluyla el değiştirmesine karşı olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Hamdolsun tarihimizde sömürgecilik lekesi olmaya ülkeyiz. Afrika'yı az gelişmişlikle, iç savaşlarla, darbelerle anan bu kısır döngünden çıkmayacağını iddia eden çevrelere inat birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz” ifadelerini kullandı.