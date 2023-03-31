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Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetiyle bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetiyle bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetiyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu bu kapsamda Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyeti ile Türkevi'nde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini Türkevi'mizde kabul ettik. ASKON'un değerli çalışmalarını takdir ediyoruz. Deprem katkıları için müteşekkiriz. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemize ve yaşadıkları topluma değer katan iş insanlarımızın her daim arkasındayız." ifadelerine yer verdi.

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