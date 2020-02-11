Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, New York Tiran Üniversitesinde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, üniversiteye yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Son olarak 2 yıl önce akademik yılın açılışına geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Açılıştan sonra üniversitenin terasında öğrencilerle fikir üzerine tartışmıştım. Bundan çok zevk aldım. Bu kez araştırma merkezinin açılışı için buradayım. Bir diğer dost ülke Karadağ'dan geldim" ifadelerini kullandı.