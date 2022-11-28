Bakan Çavuşoğlu: 'Arzumuz, Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması'

Bakan Çavuşoğlu ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin 21 yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Meredov'un dünyanın en tecrübeli bakanlarından biri olduğunu bildiren Çavuşoğlu, ikili görüşmede bazı bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi.

"Türkmenistan'da Türk firmalarının yatırımı yarım milyar dolara yaklaştı"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ticaretin arttığını dile getirerek, "Geçen sene bir önceki seneye göre yüzde 45'lik artış göstermişti, 2 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene istediğimiz artış oranını göremiyoruz ama 5 milyar dolar hedefimize ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Türkmenistan'da Türk firmalarının yatırımı yarım milyar dolara yaklaştı. Bugün müteahhitlik alanında Türk firmaları, Rusya'dan sonra Türkmenistan'da en büyük müteahhitlik projelerini gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"En büyük arzumuz kardeş Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması"

Eğitim ve kültür alanında işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan ihtiyaç duyarsa, büyükelçiliklerin olmadığı yerlerde Türkmenistan vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri verebileceğimizi söyledik" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın TDT'ye gözlemci üye olmasından memnuniyet duyduğunun altını çizerek, "Bizim en büyük arzumuz kardeş Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması ve zirvelere de ev sahipliği yapması" ifadelerine yer verdi.

Mevlüt İşli

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