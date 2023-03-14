Bakan Çavuşoğlu ASO Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda deprem bölgelerindeki çalışmalar başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler, sanayicilerin vize sorunu, serbest ticaret anlaşması, Ankara'dan direkt uçuşlar ve savunma sanayi gibi güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Oğuzhan Halil Özbek

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