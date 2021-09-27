Bakan Çavuşoğlu: 'Atılacak adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz'

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Bizim başından beri en büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte adım atarız."

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı İstanbul'a gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Toplantıda Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyutta sonuçları var. Ancak Afganistan'daki gelişmeler bölge ülkeleri olarak Türk konseyi üyelerini daha yakından ilgilendiriyor. Hepimizin Afgan halkı ile tarihi ve kültürel bağları var. Afganistan'da milyonlarca Türk soylu Afgan da yaşıyor. Bu nedenle Türk Konseyi Dışişleri Bakanları olarak Afganistan konusunu ele almak üzere İstanbul'da toplandık. Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi'nin de Afganistan konusunda beklentileri ve kaygıları benzer. İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, insan haklarının korunması azınlık ve kadın hakları dahil, düzensiz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor. Bu anlayışla toplantımızda insani kriz karşısında Afgan halkına yardımcı olmak için Türk Konseyi olarak atılabilecek adımları değerlendirdik. Başta komşu ülkeler olmak üzer düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi 8'inci Devlet Başkanları Zirvesi'nin 12 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu zirvede konsey açısından tarihi adımlar atılacak Zirve öncesinde dönem başkanı olarak Azerbaycan'da bir dışişleri başkanları toplantısı daha gerçekleştireceğiz" dedi.

"Karabağ'ın artık barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz"

27 Eylül'ün Türk dünyası için önemli bir tarih olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün 27 Eylül Türk dünyası için farklı anlamları olan bir tarih. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü. Türkmen kardeşlerimizi kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden vatan muharebesinin başladığı can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Karabağ'ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Atık bölgesel işbirliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde Azerbaycan'ın önemli teklifleri oldu. Herkesin kazançlı çıkacağı bu fırsatların tüm ülkelerce değerlendirilesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatan muharebesi ile 30 yıldır işgal atındaki topraklar kurtarıldı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise Karabağ harekatının yıl dönümüne vurgu yaparak, "Bundan bir yıl önce Ermenistan saldırılarına cevap olarak Azerbaycan silahlı kuvvetleri harekat başlattı ve 30 yıla yakın devam eden işgale son verdiler. 44 günlük vatan muharebesi ile 30 yıldır işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Bugün vatan muhaberesinde Azerbaycan'a destek veren tüm devletlere teşekkür ederim. Vatan muharebesinin ilk gününden itibaren en yüksek seviyede Türkiye, Azerbaycan halkını yanında oldu. Bu siyasi ve manevi destek çok önemliydi. Bu destek bize güç verdi. Böyle bir günde Türkiye'de olmam da ayrıca bir önem taşıyor" açıklamalarında bulundu.

İki bakan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu Karabağ'da bir Türk Konseyi toplantısı gerçekleştirilme ihtimaline ilişkin olarak "Şimdi bu topraklarımız artık azat oldu. Cumhurbaşkanımız da, Meclis Başkanımız da, Milletvekillerimiz de Şuşa'ya gitti. Oralar azat edildiğine göre sadece Türk Konseyi değil bundan sonra Azerbaycan'ın bu bölgede herhangi bir şehrinde düzenleyeceği her türlü toplantıya katılmaktan biz büyük mutluluk duyarız" dedi.

"Süreçte atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz"

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bir görüşmelerinin olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu bazı mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdi. Bizim başından beri en büyük arzumuz vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte adım atarız" yanıtını verdi.

Yunus Emre Şeker

