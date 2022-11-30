Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Polonya'nın Lodz kentindeki temaslarını sürdürüyor. AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı öncesinde ikili görüşmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, gündemdeki ortak konular ve iki ülke tarafından gelecek günlerde atılacak adımlar ele alındı.

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