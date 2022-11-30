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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’ne katılmak üzere geldiği Polonya'da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'ne katılmak üzere geldiği Polonya'nın Lodz kentindeki temaslarını sürdürüyor. AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı öncesinde ikili görüşmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, gündemdeki ortak konular ve iki ülke tarafından gelecek günlerde atılacak adımlar ele alındı.

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