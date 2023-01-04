Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı El Nahyan'la telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Bakan El Nahyan, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişeleri ele aldı.

Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yinelediği belirtilerek, bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurguladığı kaydedildi.

Bakan El Nahyan da, bahse konu kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamış; İslam'ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekmiştir. El Nahyan, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etmiştir.

Görüşmede, Bakanlar ayrıca bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yinelendi.

Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kutsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekti. Mescid-i Aksa'nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulamışlar; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Bakanlar son olarak ikili gündemdeki konuları ele aldı.

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