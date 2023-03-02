Bakan Çavuşoğlu, BAE'li ve İspanyol mevkidaşlarıyla ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed ile ekonomik iş birliğimiz başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem dayanışmaları için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son durumun ele alındığı görüşmede, deprem dolayısıyla Türkiye'ye desteklerinden dolayı Albares'e teşekkür etti.

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