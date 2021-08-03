Bakan Çavuşoğlu: 'Başka ülkelerin yardım etmesinden incinmeyiz'

Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çavuşoğlu, yangınla birlikte bir çok ülkeden yardım talebi geldiğini ifade ederek, “Bugün ve yarın kritik. Yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Kızıldağ bölgesinde poyraz çok kuvvetli. Şimdiye kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bir çok ülkeden yardım talebi geldi. Yardım konularında nasıl başkasına yardım elimizi uzatırken böbürlenmiyorsak, başka ülkelerin bize bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz. Bu, gurur meselesi yapılacak bir durum değil. Bu bir afettir. Afetlerde dayanışma önemlidir” dedi.