İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Tegeltija ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Tegeltija ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Tegeltija ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Zoran Tegeltija ile görüştü ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Tegeltija ile görüştü - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle görüşme gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Zoran Tegeltija ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Tegeltija ile parlamento binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.