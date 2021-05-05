Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Tegeltija ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle görüşme gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Zoran Tegeltija ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Tegeltija ile parlamento binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.