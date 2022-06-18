Bakan Çavuşoğlu: 'Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da görüşme gerçekleştirdiği Bosna Hersekli mevkidaşı Bisera Turkoviç ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Bu çerçevede Çavuşoğlu ve Turkoviç, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında diplomatik misyon ve konsoloslukların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kazanç getirici bir işte çalışmaları hakkında anlaşma ve diplomatik değişimine ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladı. İkili, imzaların ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, “Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güncel gelişmeleri değerlendirdik. Bosna Hersek ile yakın, tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız var. Bu sene Bosna Hersek'le diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2021 yılında ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı ve bu sene 1 milyar doları geçeceğimize inanıyoruz. Ticarette ve ekonomik iş birliğinde yeni hedefler koymamız gerekiyor” diyerek Türk şirketlerinin Bosna Hersek'te önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bosna Hersek'i desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Memnuniyetle söylemek isterim ki Dışişleri Bakanlıklarımız arasında da her düzeyde yakın iş birliği ve istişare mevcut. Biraz önce imzaladığımız iki belgeyle bakanlıklar arasında iş birliğini daha da güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz”

Çavuşoğlu, “Bugün güncel bölgesel konular ile yakın coğrafyamızdaki krizlerin, gelişmelerin Bosna Hersek'e yansımalarını da ele aldık. 5 Balkan ülkesini kapsayan bu ziyaretimiz bölgesel istikrara verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bosna Hersek de bölgesel istikrar bakımından kilit konumdadır. Dolayısıyla burada, Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım” dedi.

Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesi

Çavuşoğlu, “Uygun zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirmek arzusundadır. Belgrad'daki temaslarımızda Sırbistan makamlarının da Sayın Vucic'in de bu zirveye hazır olduklarını gördük. Keza Hırvatistan tarafı da üçlü bakanlar düzeyinde, üçlü toplantıya olumlu olumlu bakıyorlar. Bugün Bisera'yla bunu da görüştük. En son Antalya'da üçlü dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmiştik” ifadelerini kullandı.

“Çabalarımızın tüm bölge ülkelerinin refahına da olumlu katkı sağlayacağınız düşünüyoruz”

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Ayrıca Bosna Hersek'in NATO ve AB yönelimlerini desteklediğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Uluslararası ilişkilerde tabi karşılıklı güven ve samimiyet ve kararlık oldukça önemlidir. Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması için gayretlerimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz ve bu çabalarımızın tüm bölge ülkelerinin refahına da olumlu katkı sağlayacağınız düşünüyoruz” dedi.

“Tarafların da kabul edeceği formatlarda biz bir araya gelmeye Türkiye olarak hazırız”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, basına yansıyan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan-Hırvatistan liderleri arasında toplantı gerçekleştirilmesi planına yönelik, “Biz Türkiye olarak Bosna Hersek'in ve Batı Balkanların istikrarı için biraz önce bahsettiğim üçlü istişare mekanizmalarının kurulmasına öncülük ettik. Bosna Hersek'in istikrarı ve ekonomik kalkınması için ister siyasi düzeyde ister ekonomik düzeyde her türlü üçlü, dörtlü, ikili formatlarda, tarafların da kabul edeceği formatlarda biz bir araya gelmeye Türkiye olarak hazırız ve bu konu da da zaten her zaman tarafları da teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Toplantıda konuşulanları basına yansıtan Dodik Bey'in ofisi oldu. Aslında ülkemizde şu anda ikili, üçlü ve dörtlü gibi mekanizmaları savunan ve destekleyen tek taraf Dodik Bey'dir. Dodik Bey de bilindiği üzere hem Avrupa hem ABD'nin kara listesinde bulunan bir siyasetçidir. Şu anda Sayın Putin ile görüşme gerçekleştiren bir şahıstır ki bu konuda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin ortak kararı olmadan, dün Hırvatistan'da yaptığınız temaslardan sonra düzenlenen basın açıklamasında Bosna Hersek'teki seçim kanunun değişikliği konusunda Boşnak ve Hırvat taraf arasında yapılması gereken bir uzlaşma olduğunu ifade ettiniz Sayın Bakan. Bunun akabinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Sayın Komsiç de böyle bir ifade kullanıldıysa Sayın Bakan tarafından, bu tamamen Bosna Hersek ve devlet kurumlarının inkar etmesi şeklindedir. Bosna Hersek'teki siyasi uzlaşmalar, siyasi hususlar Bosna Hersek'te devlet düzeyinde bulunan parlamento içinde değerlendirilmeli ve çözülmeli, ikili üçlü veya dörtlü mekanizmalar şeklinde değil diye düşünüyor vatandaşlarımız” şeklindeki sorusunu da yanıtladı.

"Türkiye olarak bizim tutumumuz gayet net"

Gazeteciye “Siz sanırım soru sormak yerine yorum yapmayı ve yanlış yorumlamayı tercih ettiniz. Bosna halkının da herhalde sizi sözcü olarak seçtiğini düşünüyorsunuz" diyen Çavuşoğlu, "Bakınız Türkiye olarak bizim tutumumuz gayet net. Sayın Dodik de Devlet Başkanlığı Konseyinin bir üyesidir, seversiniz, sevmezsiniz. Neticede üç tane üyesinden bir tanesidir. Biz ayrım yapmadan tüm Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşüyoruz. Son zamanlarda alınan bazı kararlar ve adımlar var. Bosna Hersek'in sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü bakımından vermemiz gereken mesajları da herkese net bir şekilde veriyoruz. Pazartesi yaptığımız görüşmede de Sayın Dodik'e vermemiz gereken mesajları da bu anlamda gayet net bir şekilde verdik. Ayrıca biraz önce konuşmamda da söyledim. Biz tüm tarafların kabul edeceği, bugüne kadar ettiği formatlarda, edebileceği formatlarda düzenlenecek toplantılardan bahsediyoruz. Eğer bir taraf zaten bir araya gelmek istemiyorsa hiç kimseyi kimse zorlayamaz. Dolayısıyla Bosna Hersek'in istikrarı bakımından, güvenliği bakımından bölge ülkeler olsun, Bosna Hersek içinde aktörler olsun, hangi formatta toplantı isterlerse o toplantılara biz Türkiye olarak destek veririz. Herhangi bir dayatmada da bulunmayız. Zagreb'de yaptığı basın toplantısında da vurguladığım buydu. Bosna Hersek'in birliği, beraberliği, istikrarıdır. Türkiye olarak her zaman bu yönde çaba sarf etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.