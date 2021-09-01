Bakan Çavuşoğlu, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Curic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bugün Sancak bölgesinde yer alan Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'daki temasları kapsamında Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi'ni ziyaret etti.

Konsey Başkanı Jasmina Curic ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin samimi bir havada gerçekleştirildiğini vurguladı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk köprüsü olan Boşnak kardeşlerimizin her daim yanındayız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Sancak'taki siyasi parti liderleri ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu Yeni Pazar temasları kapsamında ayrıca, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Reisul Uleması Sead Nasufoviç ve Sancaklılarla da görüşme gerçekleştirdi.