Bakan Çavuşoğlu: 'Bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücümüz milletimiz oldu'

Çavuşoğlu, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangın bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Köyün pazar alanında vatandaşlarla buluşan Bakan Çavuşoğlu'na Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Bayram Özçelik eşlik etti.

“Tarihimizde görülmemiş en büyük afetlerle karşı karşıya kaldık”

Türkiye'nin tarihinde görülmemiş en büyük afetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, bu afetlerin üstesinden gelirken en büyük gücün millet olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Antalya'da yangında 7 vatandaşımız vefat etti. Muğla Bölgesinde de bir genç kardeşimiz yangın söndürenlere su götürürken maalesef vefat etti. Yangının tabi ki hasarları oldu. Antalya'da Isparta'da, Burdur'da. Bucak'ın köylerine gittik, yangının burada meydana getirdiği hasarları yerinde görmüş olduk. Valimizden bilgi aldım Sütçüler, Çandır, Yazılı Kanyon Bölgesi'nde de Şeyhler, Salimler köylerine de girmiş ama çok şükür mahalle ve köylere girmeden yangın durdurulmuş. Hasarlar var. Bu hasarların hepsinin tespiti yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bazen eksiklikler oluyor onda da hemen arkadaşlarımız devreye giriyor” dedi.

“17 konut yıkılarak yenisi yapılacak”

Çandır köyünde 9 ağır hasarlı ve yıkılmış, 8 tane de az hasarlı olmak üzere 17 konut bulunduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, az hasarlı binaların da yıkılarak yenisinin yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız diğer deprem ve afet bölgelerinde, yangın olduğu bölgelerde olduğu gibi yapılacak evler hakkında sizlere bilgi verecekler. Vatandaşımızın isteğine göre, tercihine göre vatandaşlarımız isterse yanan evinin yerine ya da yanına, nerede isterse yerine evlerini yapacağız. Az hasarlı olan evlerimizi de tamiri ve yeniden imarı için gerekli bütçemiz var. Vatandaşlarımıza bu anlamda hasar tespiti yapıldıktan sonra gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

“İhtiyacı olanlara yaşam konteynırları veriliyor”

Çandır köyünde ahır, samanlık ve müştemilat gibi yaklaşık 10 binanın az ve ağır hasarlı olduğuna değinen Çavuşoğlu, bunların da yapılarak vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. İhtiyacı olan vatandaşlara AFAD tarafından yaşam konteynırları temin edildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “İçinde gerekli yaşam yerleri var. Güneş enerjili olanlar var. Bunlar geçici tedbirler kalıcı olarak evlerimizi yapacağız” dedi.

“50 bin TL'ye kadar devletimiz ödeme yapıyor”

Tarımsal kayıpların da telafi edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Ayrıca yangından dolayı çıkan yangının tespiti bakımından da devletimiz sizlere ödeme yapacaktır. İçindeki eşyalarımız da yandı, eşyalar konusunda da 50 bin TL'ye kadar devletimiz ödeme yapıyor. 50 bin üstünde hasar oluştuysa 50 bin lira, onun altında hasar oluştuysa arkadaşlarımız hasar tespit ediyor. Bir eksiklik varsa itirazınızı yaparsınız. Yanan eşyaların bedelini de devletimiz vatandaşa ödüyor. Hayvanlarımız var, 20 keçi maalesef yanmış. Yaralı keçi sayısı 11. Yanan araç ve traktörlerin bedelini de ödüyoruz. Ev ve eşyaları yanan vatandaşlarımıza ilk bir ödeme yapılmış. Paralar da şimdi geldi. Zaten sayı fazla yok. Özellikle yanan eşyaların bedelini vatandaşlarımıza hızlı şekilde ödeyelim” ifadelerini kullandı.

“Bu afetten de ders çıkarmamız lazım”

Konuşmasının ardından Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir vatandaşın yangında ilk müdahalenin çok önemli olduğu ve mahallelerde tankerlerin olması gerektiği görüşünü değerlendiren Çavuşoğlu, “Bu afetten de ders çıkarmamız lazım. Orman yolları yaşam yerleri, köylerin ve kasabalar dahil şehirlerin ormanla temasın kesilmemesi, evlere çok yakın ağaçlarla ilgili tedbirlerin alınması, daha sık su havuzları ve göletlerin yapılması gibi bu yangından alacağımız, aldığımız dersler var. Biz afet sırasında arkadaşlarımızla değerlendirdik ama pazartesi inşallah kabinede de değerlendireceğiz. Eksiklik ve yetersizliklerimizi gerek yerelde gerekse devlet olarak samimi olarak görüp, değerlendirmemiz lazım” dedi.



Ali Serkan Aygün

