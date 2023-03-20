Bakan Çavuşoğlu: 'Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu AB Üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Bugün Brüksel'de ülkemizde meydana gelen deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen uluslararası konferansa katıldık. Konferansın düzenlenmesine öncülük eden AB Komisyonu ve dönem başkanı İsveç ile katılımcı tüm ülkelere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşu katıldı. Açılışı Von der Leyen ve İsveç Başkanı Kristersson yaptılar ve Sayın Cumhurbaşkanımız da çevrimiçi bağlantıyla konferansa hitap ettiler. Biz de deprem sonrası toparlanma vizyonumuz hakkında tüm katılımcılara bilgi verdik'' dedi.

“Türkiye'ye 6 milyar euronun üzerinde taahhüt yapıldı”

Konferansta bugüne kadar yapılan yardımlar hariç Türkiye için 6 milyar euronun üzerinde bir taahhütte bulunulduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalan ülke ve insanlara yardıma koşan ilk ülkelerden birisi olmuştur. Aynı dayanışma ve duyarlılığı AB ve uluslararası toplumdan görmekten elbette memnuniyet duyuyoruz. Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bugünkü konuşmacılar da bunun altını çizdiler. Topyekün ve koordine edilmiş bir müdahale ile uluslararası desteğin sürekliliği önem arz ediyor'' dedi.

Türkiye'nin uluslararası uzmanlarla birlikte yeniden imar konusunda bir rapor hazırladığını belirten Çavuşoğlu, "40 gün gibi kısa bir sürede AB, BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası ile birlikte Türkiye Deprem Toparlama ve Yeniden İmar Değerlendirme Raporu'nu hazırladık. Rapora göre hasarımız 103,6 milyar dolar. Bu rapor hasar ve ihtiyaç değerlendirme bakımından en ileri uluslararası standartları esas alıyor. Ayrıca yeniden inşa faaliyetlerine yön verecek güçlü bir toparlanma stratejisini de içeriyor. Raporun hazırlanmasında fedakar çalışmalarıyla bize destek veren uzmanlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Raporda öngörüldüğü gibi yeni yerleşim yerlerimizi daha güvenli, daha dayanıklı, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha akıllı olarak inşa edeceğiz. Öte yandan Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifi de Gazi Meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu fon yeniden imar çalışmalarının finansmanını kolaylaştıracak'' ifadelerini kullandı.

“Önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç var”

Basın toplantısında yeniden imar sürecinin meşakkatli olacağını belirten Çavuşoğlu, “Önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç var ancak bunu tüm imkanları seferber ederek azim ve kararlılıkla aşacağız. Kaybolan canların elbette çekilen acıların telafisi yok ama yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız. Bugün yapılan taahhütler toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. AB Dayanışma Fonu başta olmak üzere Türkiye'nin aday ülke olarak faydalanabileceği çeşitli mali imkanlar var. Olivier ve Johan, Türkiye'ye geldiğinde bunları değerlendirmiştik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili adımlar da atacağız. Depremin ilk günlerinden itibaren bizi yalnız bırakmayan ve ülkemizi ziyaret eden değerli dostlarım Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ve İsveç Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Forssell'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım bu dayanışma ruhu Türkiye-AB ilişkilerinde başka alanlara da sirayet eder. Bugün tüm katılımcılara, destek açıklayan tüm ülke ve kurumlara AB başta olmak üzere tekrar teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.

Gelen bir soru üzerine İsveç'in NATO üyeliğine değinen Çavuşoğlu, “İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi.

Mustafa Ulusoy



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