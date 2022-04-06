Bakan Çavuşoğlu: “Bucha ve diğer bölgelerden gelen görüntüler nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ve yarın düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde ilerleyişi hakkında gelen soruya Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya geldiğini hatırlatarak, “Bu görüşmenin ardından müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. İki tarafında ifade ettiği gibi bu görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Fakat ne yazık ki Bucha ve diğer bölgelerde gelen görüntüler nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdi. Fakat biz umutluyuz ve olumluyuz. Aynı zamanda gerçekçiyiz farklı sorunlar var” dedi.

Türkiye'nin iki ülke arasındaki arabuluculuk gayretlerinin devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında başka görüşmeler olup olmayacağına dair soruya cevap veren Çavuşoğlu, “Evet. İki ülke arasında yeni görüşmeler bekliyoruz. Dışişleri bakanları arasında olabilir. Taraflar iki devlet başkanının bir araya gelebileceğini söylemişti. Bizde liderlerin görüşmesini destekliyoruz” dedi.

Ukrayna'ya ağır silahlar sağlanması ile ilgili gelen soruya ise Çavuşoğlu, “Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda Zelenskiy'nin 10 gün önce NATO Zirvesi'ndeki taleplerini hepimiz dinledik. Savunma ve dışişleri bakanlarının talepleri de çok net. NATO'nun pozisyonu da net. Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz” dedi.