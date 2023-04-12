Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a geldi. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Soydaş ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve Ramazan-ı Şerif'in bereketini paylaşmak için Bulgaristan'dayız" ifadelerini kullandı. Ziyareti çerçevesinde iftar programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu'nun Şumnu'da iş adamlarına hitapta bulunması, öğrencilerle ve iftar programı vesilesiyle de soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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