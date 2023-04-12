İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iftar programına katılmak ve Bulgaristan'daki Türk vatandaşları ile görüşmek üzere Bulgaristan'a geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a geldi. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Soydaş ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve Ramazan-ı Şerif'in bereketini paylaşmak için Bulgaristan'dayız" ifadelerini kullandı. Ziyareti çerçevesinde iftar programına katılacak olan Bakan Çavuşoğlu'nun Şumnu'da iş adamlarına hitapta bulunması, öğrencilerle ve iftar programı vesilesiyle de soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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