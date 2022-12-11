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Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Cezayir'de Türk iş adamları ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı'na katılmak için geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezayir'deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir'le ekonomik bağlarımızın geliştirilmesinde iş insanlarımız en önemli katkıyı sağlıyor. İş insanlarımızın girişimciliği, işçimizin becerisi bizi dünya markası haline getiriyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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