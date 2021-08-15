Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük ziyaret kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Cezayir'de Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde Cezayirli mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Akşam yemeğinde Sanayi Bakanı ve Enerji Bakanı da katıldı. Bu arada firmalarımızın taleplerini karşı karşıya kaldığı sorunları gündeme getirdiğimiz gibi onları da dinledik ve beklentilerini not ettik” dedi.