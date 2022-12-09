Bakan Çavuşoğlu Cezayir'e gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun mayıs ayında Türkiye'de gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde alınan kararların uygulanmasının takibi amacıyla oluşturulan Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısına eş başkanlık etmek üzere 10-11 Aralık tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Çavuşoğlu'nun Cezayir ziyareti çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmesi ve Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ramtane Lamamra ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtilerek, bu görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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