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Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu 1. Toplantısı'na katılmak için geldiği Cezayir'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Lamamra, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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