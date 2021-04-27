Bakan Çavuşoğlu, CMF Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Carteron'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre'ye gelmişti. Çavuşoğlu ve Tatar ile beraberindeki heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron'la görüştü.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron'la bir araya geldik. CMF ve Antalya Diplomasi Forumu arasında yapılabilecek işbirliğini ve Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri ele aldık. Kendisini 18 Haziran'da gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettim” dedi.

Kıbrıs konulu gayriresmi 5+BM toplantısında KKTC'li ve Türk heyetlerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan temsilciler yer alacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bugün saat 17.00'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.