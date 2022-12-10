Bakan Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımız olmasa tahıl anlaşması mümkün olmazdı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl altıncısı gerçekleşen “TRT World Forum”un ikinci gününde açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul Tahıl Anlaşması'nda Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ortaklığının, dünyayı ciddi bir gıda krizinden kurtaran bir örnek olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Bizim coğrafyamız bize şunu öğretmiştir ki her zaman hazır olmalıyız. Muhtelif çatışmaların etkisine yönelik olarak. Burada nasıl dirençli bir toplum olabiliriz. Normalde düşmeyiz ama ilerleriz. Burada küresel çatışmaların yüzde 60'ı bahsetmiş olduğum donmuş çatışmalar aynı zamanda uzlaşmanın ve çatışma çözümünün değerini de biliyoruz. İşte bu yüzden barış görüşmelerine ağırlık veriyoruz” dedi.

Barış görüşmelerine ağırlık verdiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu,” Burada 3 farklı uzlaşma grubumuz var. 3 ana uluslararası organizasyon. Birleşmiş milletler, OISD ve OECD. İstanbul uzlaşma konferansı en büyük etkinliklerden bir tanesi oldu. Burada uzlaşma uzmanları arasında bizler muhtelif unsurlardan bakanlığımız altında gelinecek uzlaşmacıları Venezüella'dan Balkanlara, Ortadoğu'ya burada yüksek profilli bir düzenleyici veya barış sağlayıcılar yetiştiriyoruz. Tıpkı, Rusya - Ukrayna savaşında yakın zamanda bunun bir örneğidir. Yeni bizim tecrübemize göre de başarılı bir uzlaşma gayretinin temelinde güven, liderlik ve sonuç alabilme etkisi vardır. Söylediğiniz şeyi yapacak iseniz ve söylediğiniz şeyi yapıyor olmanız lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olmaksızın diplomaside, burada tutsak değişimi veya tahıl anlaşması mümkün olamazdı” şeklinde konuştu.

Donmuş olanlar da dahil olmak üzere "Küresel ihtilafların yüzde 60'ıyla çevrili olan Türkiye'nin", arabuluculuğun ve ihtilaf çözümünün değerini de bildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu nedenle barış arabuluculuğuna büyük yatırım yaptıklarını, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) 3 farklı Arabuluculuk Dostları Grubuna eş başkanlık eden tek ülke olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın dünyanın dört bir yanından arabuluculuk uygulayıcılarını bir araya getiren en büyük yıllık küresel etkinlik olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığında da çeşitli ülkelerden geleceğin arabulucularını yetiştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Somali'den Venezuela'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar kolaylaştırıcı veya arabulucu olarak yüksek profili koruduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarımız yakın dönem örnekleridir. Tecrübelerimize göre, başarılı bir arabuluculuk çabasının merkezinde güven ve liderlik yatıyor" dedi.

Emre Baba

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