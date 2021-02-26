Bakan Çavuşoğlu: 'Depremden sonra Hırvatistan'a ulaşan ilk ülke olmak istedik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette basın açıklaması düzenledi. Sisak Moslavine ve Petrinye'de meydana gelen deprem nedeniyle Türk hükümeti ve halkı adına geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, “Bugün dost ve müttefik Hırvatistan'a olan ziyaretimi burada başlatmak istedim özellikle bu ziyaretimizi organize eden ve bizleri buraya getiren Başbakan Yardımcısına ve dostum Gordan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'da yetkililerin deprem nedeniyle meydana gelen hasarı gidermek için yoğun çaba harcadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Deprem ve afetler şimdi Covid-19'da da gördük maalesef, hayatın bir gerçeği. Türkiye bir deprem ülkesi dostum Gordan'ın da söylediği gibi maalesef acı tecrübelerimiz var. Bu acı tecrübelerden şunu öğrendik afetlere deprem başta olmak üzere hazırlıklı olmak gerekiyor. İkincisi ise deprem nerede ya da afet nerede yaşanırsa yaşansın dayanışma içinde olmak gerekir ve o ülke ve halkları da desteklemek gerekiyor. Biz Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra bu dayanışmayı Hırvatistan'dan ve Hırvat halkından gördük en son İzmir depreminden sonra beni ilk arayan dostlarımızdan bir tanesi de dostum arkadaşım, Gordan olmuştur. Bize bu anlayışla burada meydana gelen depremden sonra Hırvatistan'a ulaşan ilk ülke olmak istedik ve deprem ve afetlerle mücadele için kurduğumuz AFAD bölgeye intikal etti. Hırvatistan'ın her bölgesinde kalkınma projelerini destekleyen TİKA'mız zaten sahadaydı. Yine Hırvatistan'da faaliyet gösteren firmalarımızda Türk insanının hassasiyetini burada gösterdiler tüm kurumlarımıza ve şirketlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada afetlerle ve felaketlerle mücadele için Türkiye'de edindiğimiz bu tecrübeyi dost Hırvatistan ile paylaşmak isteriz deprem bölgelerinin yeniden inşasında da elimizden gelenleri vermek isteriz” diye konuştu.

Elazığ'da, İzmir'de depremin ardından binaların kısa sürede tamamlandığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Arnavutluk'ta da deprem oldu. Arnavutluk'a da elimizden gelen desteği veriyoruz. Gordan ile ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ele alacağız. Daha sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bu konuları ele alma fırsatımız olacak. Deprem ve afet konusunda işbirliğimizi nasıl güçlendireceğimizi de dayanışmamızı arttırabileceğimizi ele alacağız. Depremlerden dolayı Hırvatistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşların ailelerine de taziyelerimi iletiyorum” dedi.