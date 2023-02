Bakan Çavuşoğlu: 'Devlet, millet el ele vererek tüm deprem bölgelerini ayağa kaldırmamız gerekiyor'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan afet sonrası tüm kuruluşlar ile birlikte depremzedelerin yanında olduklarını söyleyerek, "Özellikle Malatya'da da sizlerin gayretli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın öncelikle çadır ihtiyacının karşılandığını, yiyecek, barınmanın yanında, çocuklarımızın eğitimini gittiğimiz şehirlerde gördük öğretmenlerimiz de fedakarca çalışıyor. Aynı şekilde depremzede öğrenci kardeşlerimize de her türlü psikolojik destek de veriliyor. Bunun içinde sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Malatya'da konteyner kentlerin kurulmaya başlanıldığını da aktaran Çavuşoğlu, "Vatandaşımızın beklentisi Cumhurbaşkanımızın sahayı dolaşırken yıkılan evlerin yerine yenisinin yapılması. Bunu da bir sene içerisinde hayata geçireceğiz. Dün Gaziantep'te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un bu konutları hayata geçirmek için yaptığı çalışmalara şahit olduk ve Mart ayında inşaat başlayacak. Haziran sonuna kadar da hepsinin temelleri atılmış olacak. Vatandaşlarımıza da inşallah evlerini teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası 102 ülkeden yardım teklifi geldiğini ve 89 ülkeden Türkiye'ye yardım geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Toplam 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. 37 ülkeden gelen 7 bin 146 kişi ülkelerine döndüler. Döndükleri yerlerde de vatandaşlarımız bizim büyükelçilerimiz başkonsoloslarımız onları karşılıyor. Orada da kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şuanda 4 bin 344 kişi var. Sahra hastaneleri duruyor. Arama kurtarma ekiplerinin de bir kısmı da duruyor. Onlara bir kere daha teşekkür ediyoruz" dedi. Tarihin en büyük afetini yaşadıklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Çok şükür kısa süre içerisinde toparlandık toparlıyoruz. Ama devlet millet olarak el ele vererek deprem bölgelerini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin etrafında mutlaka bir depremzede deprem kurbanı var. Acımız ortak ama birlik beraberlik içinde acımızın da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi de ayağa kaldıracağız. Daha da güçleneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Bakan Özer: "Hasar tespitinde son noktaya gelindi"

Malatya'da hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öze ise kentte her geçen gün koşulların daha iyi noktaya geldiğine dikkat çekti. Malatya'da yeme içme ve barınma ile ilgili bir sorunun kalmadığını da aktaran Özer, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Malatya'da hasar tespitinde hemen hemen son noktaya gelindi. Artık Malatya'da enkazları toparlamaya geçiyoruz. Aynı zamanda yeni imar planıyla alakalı çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Değişikliği İklim Bakanlığımızca yürütülüyor. Malatya konteyner çalışmalarında en hızlı ilerleyen iller arasında yer alıyor. 18 bölgede 10 binin üzerinde kurulacak konteynerlerin planlaması yapıldı. Bunun bin 60 tanesi de şu anda hizmete girdi. Sağlık Bakanlığımızın ekipleri hem çadır kentleri hem de konteynerlerinin bulunduğu alanlarda sürekli sağlık taramaları yapıyor. Olağanüstü bir durum ile karşılaşmamak için her türlü tedbirler alınıyor. İnşallah el birliğiyle Malatya'mızı her geçen gün çok daha iyi süreçlere taşıyacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hatice Yetmen - Rıdvan Yeşilırmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.