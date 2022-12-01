Bakan Çavuşoğlu: 'Diplomasiye bir şans verildiğinde müzakere yoluyla çözüm mümkün'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Oturumda katılımcılara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, bu yıl Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü koşullar altında toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, toprak bütünlüğüne, egemenliğe ve bağımsızlığa saygının Birleşmiş Milletler'in temelinde yer aldığını ve bunların AGİT'in temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi. Güvenin azalmasının AGİT'i varoluşsal bir krizle karşı karşıya getirdiğini ve bu durumun derin bir kutuplaşmaya yol açtığını belirten Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Stockholm'de katılımcı devletler arasındaki güven eksikliğini gidermenin önemini vurguladım. Buradaki toplantılarda bu hayati noktaya odaklandıkları için Polonya Cumhurbaşkanına ve sevgili dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

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