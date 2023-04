Bakan Çavuşoğlu: 'Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5'inci sıradayız'

Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Dış politika hakkında gündeme dair açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizin dünya genelindeki kurulan temsilciliklerle misyon bakımından üst sıralarda yer aldığını belirterek “Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5'inci sıradayız” dedi.

Dünya çapında etki gösteren kurumlarımızın çalışmalarıyla ve farklı ülkelerde kurulan temsilcilikler ile ülkemizin günün arttığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gücü, itibarı her geçen gün yükseliyor. Bu zorla olmaz. Yıllardır yaptığımız insani yardımlar, kalkınma yardımları, dünyanın her yerinde Türk Hava Yolları'mız, Türk Kızılay'ımız, AFAD'ımız, Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfının 400'den fazla okulunun olması. Tüm kurumlarımız, Diyanet'imiz, Dışişleri Bakanlığı'mız bugün 260 temsilcilikle dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5. sıradayız. Sadece Afrika'da 44 tane büyükelçiliğimiz var. 15 sene önce 12 tane vardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa rağmen her iki taraf ile de görüşebilen tek lider olduğunun altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da konuşabilen lider, Cumhurbaşkanı'mız. Tahıl anlaşması bizim sayemizde oldu. Övünerek söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bunu yapamazdı. Zaten genel sekreter de saklamıyor. Diğer taraftan esir takasının, diğer tüm arabuluculuk faaliyetlerinin bizim tarafımızdan yapılması tesadüf değil. Dünyanın her yerinde Filipinlilerle de arabulucu konusunda biz çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde saygın bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde trafiğe çıkan TOGG hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir'de yapımı denenen fakat engellenen devrim arabasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir girişim olmuştu. Eskişehir'de devrim arabası. Ama maalesef Ankara'dan engellendi. İlgilenilmedi. Şimdi devrimin izcisi olan TOGG yollarda. Dün Antalya'da denedim, baktım. Yarın da Ankara'da süreceğim inşallah. Bizim bakanlığa da bir tane teslim edecekler. Tüm dünyaya da göndereceğiz, misyonlarımıza. Her yerde milli arabamızı görsünler. Azerbaycan'a gittik. Bu vesileyle biliyorsunuz, 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları da kardeş Azerbaycan'ın sahaya inmesi desteklerimizle azat edildi. Türk dünyasını birleştirdik. Türk devletleri teşkilatı haline getirdik. Daha da güçlendireceğiz. Önemli bir aktör yapacağız inşallah."



