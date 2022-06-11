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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da 4 Türk'ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'da kaybolan helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi .Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok. Bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi.

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