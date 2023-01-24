Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi diğer ülke temsilcileriyle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirileceği ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınacağı toplantıya katıldı.

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