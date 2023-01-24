İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde aile fotoğrafına katıldı - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi diğer ülke temsilcileriyle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirileceği ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınacağı toplantıya katıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.