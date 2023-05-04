Bakan Çavuşoğlu, emlak ve inşaat sektörü temsilciyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) emlak ve inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sektörün durumunu, sorunları ve çözüm önerilerinin konuştuğu toplantıda açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Bakan Çavuşoğlu'na birbirinden önemli konularda sektörün taleplerini iletti. Bakan Çavuşoğlu'nun bugüne kadar her taleplerine olumlu cevap verdiği ve destekleri için teşekkür eden Başkan Erdem, ikamet izni konusunda yaşanan sıkıntılar, Göç İdaresi ve Tapudaki personel sayısının arttırılması, yapı denetim firmalarında yeterli kalifiye eleman olmaması, yine yapı denetimde havuz sisteminde yaşanan aksaklıkları dile getirdi.

Başkan Erdem, konuşmasında eğlence sektöründe pandemi ile gelen müzik yayını kısıtlamalarının devam etmesinin sektörde oluşturduğu sıkıntılara da yer verdi. Alanya'nın turizm merkezi olduğunu ve eğlence amacıyla tatile gelenlerin çoğunlukta olduğunu sözlerine ekleyen Erdem, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da Sayın Bakanımızın bizlere destek vereceğinden şüphemiz yok. Mevcut durum Alanya için sorun olmaktan çıkarılmalı. Başkanlığın gerekli çalışmaları ivedilikle yapmasını talep ediyoruz “dedi.

“Sorunları çözeceğiz”

Başkan Erdem ve sektör temsilcilerinin sorunlarını bildiklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Göç idaresini yeni ve daha büyük bir alama taşıyacağız. Göç İdaresi gibi Tapuya da personel takviyesi yapmayı planlıyoruz. Diğer sorunların da takipçisiyiz” dedi.

“Müzik yayını konusunda çalışmalarımız devam ediyor”

ALTSO Başkanı Eray Erdem'in müzik yayını konusundaki talebine de karşılık veren Bakan Çavuşoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımız ile çalışma yapıyoruz. Bu konudaki sevindirici haberi vereceğiz. Başkanımız Eray Erdem'e verdiğini bilgiler ve bizlere gösterdiği konukseverlik için teşekkür ediyoruz. Alanya'mızın her talebi bizim için değerli” şeklinde konuştu.

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