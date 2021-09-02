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Bakan Çavuşoğlu: 'En büyük temennimiz Afganistan'da düzenin sağlanmasıdır'

Bakan Çavuşoğlu: 'En büyük temennimiz Afganistan'da düzenin sağlanmasıdır'
Bakan Çavuşoğlu: 'En büyük temennimiz Afganistan'da düzenin sağlanmasıdır'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan'da ki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ' "En büyük temennimiz Afganistan’da düzenin sağlanmasıdır' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) "Hep birlikte koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Katar'ın veya Türkiye'nin üstlenebileceği bir konu değil.'

'(Mülteci krizi) "Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi.'

'Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım.'

'Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz.'

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