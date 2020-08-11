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Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi'

Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi'
Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalar; 

 "Kardeş Azerbaycan yalnız değildir, yanında olmaya devam edeceğiz."

"Doğu Akdeniz'de taviz vermeden haklarımızı savunacağız."

 "Her türlü sismik araştırma ve sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tamdır, bu konuda taviz veremeyiz."

 "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan'la gerçekleştirdik, Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimlikle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz."

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